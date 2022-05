Compositeur, pianiste et chef d‘orchestre, maître de conférence, Raphael Sanchez est à la tête d’une impressionnante diversité de spectacles hautement pluri-disciplinaires de premier plan, tels que le CIRQUE DU SOLEIL (Varekai), les comédies musicales de Broadway dans leurs versions parisiennes (“Le Roi Lion”, “Avenue Q”, “Spamalot”, “Chicago”, “Cats”, “Les Misérables”, “42nd Street”, “Hello Dolly”, “Forever Young”), les spectacles de piste (10 ans de collaboration artistique avec le Cirque Annie Fratellini, Cirque Valérie Fratellini, “EQI-cheval libre”, la direction d’orchestre symphonique pour ballets (Les Ballets de Monte-Carlo, Les Ballets Béjart).

Il compose les musiques originales de nombreux spectacles: les comédies musicales “La Revanche du Capitaine Crochet” (actuellement à l’affiche au Théâtre des Variétés, Paris), “Pygmalion” (actuellement en tournée française) “Peter Pan” (mise en scène Guy Grimberg, Théâtre Bobino, Paris), “Le Magasin des Suicides”(livret de Cathy Sabroux, Folies Bergère, Paris) , “French Cancan” (mise en scène de Jacques Duparc, Théâtre Le Palace, Paris), et “Parce que je vous aime”(La Nouvelle Ève, Paris). Le théâtre: “Nuit d’Ivresse” (actuellement en tournée française), “Coiffure et Confidences”(Dominique Guillo, Théâtre Michel, Paris) “Le Bouffon du Président” (Olivier Lejeune, Théâtre des Variétés, Paris), “Enfer et contre tout” (Georges Beller, Théâtre Dejazet, Paris), “Tous des Malades” (Alex Goude, Palais des Glaces, Paris), “Beaumarchais et le Barbier de Séville, la Dernière”, “Courteline!”, et “La Ronde” de Schnitzler (Jean-Michel Adam).

Diplômé de Direction d’orchestre à l’Ecole Normale de Musique de Paris, Raphaël a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, (piano, solfège specialisé, harmonie, contrepoint, analyse) et à l’Ecole Normale de Musique de Paris (composition/musique de film, direction d’orchestre).

Sa comédie musicale basée sur “Le Magasin des Suicides” de Jean Teulé, adaptée par Cathy Sabroux, a obtenu l’Aide à la Création Lyrique par le jury de la SACD/Fondation Beaumarchais.



Maître de conférence: "Virtuosité et Management".

(HEC-MBA Executive Managers, Cofely Ineo, ICAD Cadres dirigeants, Akka Technologies...)



