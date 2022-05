Raphael SANCHEZ

Je suis technicien réseau, pour l'instant indépendant mon activité se compose de deux pôles :



Tout d'abord la réparation PC fixe, Portables, iMac et Macbook. L'installation de parcs réseaux chez les professionnels, comme l'assistance aux particuliers sur site ou par accès à distance.



La seconde partie est la réparation de Smartphones, types écrans cassé, batteries, etc... Je suis spécialisé dans la réparation Iphone et Ipad.



Je propose également des formations multimédia a mes clients.

J'ai un très bon contacts client et beaucoup de diplomatie.

Je profite d'une expérience de 15 ans dans le domaine informatique ce qui me donne une certaine crédibilité et assurance.



Mes compétences :

Reparation telephone

Réparation PC bureau et portable

Technicien réseau

vente