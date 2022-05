Raphael SANCHEZ

Bonjour Madame, Monsieur,



Récemment diplômé d'un Master Marketing en Ecole Supérieure de Commerce, je suisouvert à des opportunités professionnelles. Je souhaite intégrer un service Marketing, à des postes tels que "Chef de produit" ou encore "Chargé marketing opérationnel et/ou stratégique", tout secteur confondu.



Ayant deux expériences au sein de deux banques (La Banque postale - Crédit Agricole), rejoindre un service marketing dans ce secteur répondrait aussi à mes attentes.



Par ailleurs, mon mémoire de recherche de fin d'année avait pour problématique "l'optimisation du marketing expérientiel, sensoriel et du Yield Management dans les stratégies de clubs professionnels français". Intégrer donc le secteur du marketing sportif serait également un choix de carrière.



Entrant dans la vie active, motivé et ambitieux, n'hésitez pas à me contacter par mail (raphaelrsanchez@gmail.com) pour une future possible collaboration.



Mes compétences :

Microsoft office

Capacité d'analyse et de prise de décision ra

Méthodique et responsable

Relation client

Travail en équipe

Créatif

Communication

Psychologie des consommateurs

Prospection

Benchmark