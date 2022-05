Raphaël SCHIAPARELLI

Actuellement en fin de poste, je souhaite revenir sur un poste intégrant la gestion de patrimoine, les objectifs commerciaux et la relation client.



Ayant déjà géré des clients au porte de la Banque Privée, je souhaite dorénavant exercé en tant que Banquier Privée.



Mes capacités d'adaptation à une nouvelle structure, d'écoute des clients et d'organsiation à l'atteinte de mes objectifs me permettront d'être rapidement opérationnel au poste de Banquier Privé.



C’est avec plaisir que je me rendrai disponible pour échanger sur vos opportunités et mon profil.



Mes compétences :

Épargne

Informatique

Bourse

Gestion de projet

Internet

Gestion de patrimoine

Gestion des risques

Adaptation

Microsoft Office