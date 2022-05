Raphael SCIALOM

Mes différentes expériences en tant que juriste en droit social m'ont permis de mettre en pratique les acquis théoriques que mon cursus universitaire m'a apporté tout en les confrontant aux réalités du terrain. Homme de dossier avec des compétences rédactionnelles importantes, je dispose d'une vision large de mon métier que j'ai exercé autant du côté patronal que du côté salarié.

De mon passage dans une organisation professionnelle salariée, j'ai su également me familiariser avec les techniques de la négociation collective et la conduite de projet.

De plus, en tant que formateur en droit du travail et en formation continue, j'interviens également en amont auprès des opérationnels pour les former et les guider dans leur prise de décision ultérieur.



Mes compétences :

Gestion des précontentieux et contentieux

Formations internes et gestion de la veille juridi

Préparation des instances sociales (négociations,

Conseil et assistance des opérationnels en droit s

Redacteur juridique

Droit du travail

Conseil

Droit social

Contentieux

Droit