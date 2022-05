Raphael SEEGMULLER

15 ans d'expérience dans l'accompagnement des marques et des entreprises dans leur réflexion marketing et la conception de leurs stratégies.



Initialement spécialisé dans les stratégies numériques, je me consacre désormais, chez Uprightly, à la création de stratégies globales utilisant des leviers variés (systèmes de veille, leviers marketing, affaires publiques), dans le but de permettre aux entreprises d’optimiser leur compétitivité sur leur marché.



Mes compétences :

Marketing

communication

nouvelles technologies

étude de marché

publicité

Marketing stratégique

Stratégie de communication