Raphael SILVA

13 ans d’expérience fonctionnelle sur SAP SD - MM - IS-Retail

- Très bonne expérience et connaissance du secteur de la distribution

- Maîtrise transverse des flux : fonction achat, vente, facturation et gestion de stocks

- Paramétrage sur les modules SAP SD, LE et MM

- Interfaces ALE (Idocs) et interfaces EDI (Norme EANCOM)

- Intégration SD/MM avec les modules FI/CO

- Query, LSMW, ABAP



Mes compétences :

Retail

SAP

SAP RETAIL