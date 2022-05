Raphael STADLER

Pur produit de l'industrie pharmaceutique, j'évolue et m'épanouie depuis 20 ans dans la promotion du médicament ainsi que dans les relations humaines. Mon parcours est jalonné d'expériences qui m'ont permis d'acquérir des compétences diverses.



Mes 5 compétences clés :

- le management d'équipe et transversal,

- une forte capacité d'adaptation,

- formation et développement des collaborateurs,

- fédérateur,

- rigoureux.



Véritable homme de terrain et chargé de la mise en place d'une stratégie commerciale cohérente et pragmatique, j'ai su démontré de manière opérationnelle, mon savoir-faire dans le domaine de la négociation et le pilotage de projets.



Mon leadership, ma capacité à communiquer, à motiver et créer un esprit d'équipe, mon sens de l'écoute, ma force de conviction et d'empathie sont au service de la réussite et de la performance et du développement des collaborateurs.



Aujourd'hui, mon objectif est de rejoindre vos équipes, dans la perspective d'apporter mes services au sein de votre entreprise et d'utiliser mes connaissances, ainsi que mes compétences de manager dans le cadre d'une fonction de directeur régional, afin de déployer votre stratégie de développement.



Les challenges, le relationnel, ainsi que les résultats sont les mots clés de ma motivation.



N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante : rafael_stadler@hotmail.com



Mes compétences :

Empathie

Relationnel

Coaching Commercial

Recrutement

Accompagnement

Analyser et améliorer les performances

Coaching d'équipe

Animation de formations

Animation de réunions

Animation commerciale

Animation d'équipe

Coaching sportif

Informatique

Lancement de produits

Ecoute

Développement commercial

Formation

Force de proposition

Management commercial

Stratégie de communication

Gestion de projet

Leadership

Stratégie commerciale

Analyse de données

Autonomie professionnelle

Suivi commercial et administratif

Rigueur

Vente

Adaptabilité