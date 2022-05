Raphael TAGUIGUE

Jeune diplômé de l'IESEG School of Management et d'un MASTER 2 en MARKETING, je suis passionné par les métiers du retail marketing. Ma double expérience en agence (PMC, CHEIL) et chez l'annonceur (NIKE) me permet d'avoir de solides compétences dans la gestion de projets opérationnels.



Mes qualités d’organisation, de travail en équipe, d’adaptation, ainsi que ma motivation m'ont toujours permis de donner le meilleur de moi même dans le monde professionnel comme en dehors.



Passionné par le sport et par les voyages, j'espère pouvoir concilier un jour cette passion avec l’intérêt que je porte pour le marketing, l’événementiel et la communication.



Amateur de nouvelles technologies, j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur l'internet des objets dans le secteur du sport.



Mes compétences :

Créativité

Marketing opérationnel

Marketing sportif

Marketing

Sport

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Retail marketing