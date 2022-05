Raphaël TASSIN

J'occupe actuellement les fonctions de consultant formateur chez AIR FORMATION et de responsable des examens du CFM66 d'AIR FORMATION (PART 147).

Je suis également en charge de la gestion du projet E-learning D'AIR FORMATION, et je participe au développement de formation au format E-learning avec le logiciel Articulate Storyline.



Mes domaines d'interventions de formation sont :

* La maintenance aéronautique: Fuel Tank Safety CDCCL, EWIS

* Licence PART 66:

- Aérodynamique structure et systèmes 11A, 11B, 13

- Matériaux 6

- Procédures d'entretien 7A

* Les domaines de la sécurité aéroportuaire: Assistant piste C2, dégivrage ...

* La production aéronautiques: Formations AIRBUS



Je suis également qualifié EASA ELG coordinator pour l'organisation des EASA E-examination





Mes compétences :

E-learning

Formation

Aéronautique

Web

Ingénieur

Pédagogie

Dokeos

Storyline

Articulate