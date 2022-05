Raphaël TELLIER

Graphiste-Illustrateur // > > > > Actuellement à la recherche d'un poste en CDD ou CDI

Blog :Array

Site Web Portfolio :Array



Savoir composer un illustration, mettre en scène une relation entre personange dans un décor.

Maîtrise la construction et le dynamisme des lignes maîtresses qui composent personanges et décors.

Maîtrise de la perspective.

Mettre en œuvre un projet de A à Z. En partant de l’idée de base énoncée par le client (on apport personnel de concept) et l’appliquer en production jusqu’à la finalisation et livraison.

Communication en équipe et répartition des tâches entre collègues.

Lecture et écoute du projet client. Cibler la demande et satisfaire.

Etude & Synthèse. Décisions sur budjets, Délais, en suivants les exigences du clients.

Maîtrise de l’ensemble des logiciels de la chaîne graphique.

Travail en autonomie complète ou semi-autonomie.



Mes compétences :

Graphisme

Illustration