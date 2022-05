Raphaël THOMAS

De formation commerciale et de gestion à hauteur de Bac + 2 j'ai 11 ans d'expérience professionnelle dans la relation client dont 7 ans en B to C et 4 ans en B to B.



Domaines d'activité :

- Négoce Bâtiment : Sanitaire Plomberie Chauffage et canalisation BTP

- Service Relation Client : Services TV/Internet et SAV livraison



Actuellement à la recherche d'un emploi je cible principalement des postes de commerciaux sédentaires, cependant je reste ouvert à l'organisation logistique et au fonctions d'achat. D'ôté d'aisance relationnelle et d'une bonne capacité d'adaptation et d'apprentissage je serai aussi disposé à m'ouvrir à de nouveaux domaines d'activité.



Professionnel et consciencieux je suis particulièrement soucieux de la qualité de service apportée à ma clientèle tout en prenant en considération les enjeux de l'Entreprise. Je recherche principalement sur les secteur de ANGERS, Le MANS et LAVAL



N'hésitez pas à me faire parvenir vos offres par mail à l'adresse thomas.raphael49@gmail.com je les étudierai avec attention.