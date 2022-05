Raphael TROUBAC

De nombreuses années d'expériences commerciales réussies (challenges et voyages gagnés...) m'ont permis d'affirmer mon aisance relationnelle exercée avec rigueur et diplomatie, mon esprit de conquête et de performance. J'ai le sens de l'écoute et du service client. Je sais gérer chaque situation en fonction du profil de mon interlocuteur afin de répondre au mieux à ses attentes.





Mes compétences :

Vente directe

Prospection vente

Conseiller en gestion de patrimoine

Closing

Commercial