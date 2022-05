Raphaël VELLA

Nous allons vous donner de l'oxygène.





METIER:

électricité pour l'industrie, le tertaire et les énergies renouvelables.





OFFRE DE SERVICES:



• Ingénierie électrique :

- dimensionnement complet d'installations,

- réalisation de note de calculs,

- réalisation et mise à jour de plans et documentation technique,

- études d’optimisation des coûts de construction et des matériels.

- expertises d'installation et résolution des problèmes techniques sur sites.



• Gestion de projets :

- assistance à Maîtrise d’Ouvrage, suivi des chantiers, réalisation de reporting,

élaboration et suivi de punchlist,

- réalisation de consultations fournisseurs et synthèses des offres,

- support technique ou encadrement de l’exploitation et maintenance.



• Mise en régie de personnels spécialisés :

- profils ingénieurs ou techniciens supérieurs,

- durée de régie à partir de un mois.



Mes compétences :

Arts

Electricité

Électrotechnique

Énergies renouvelables

EnR

Photovoltaïque

Solaire

Nucléaire

Propulsion nucléaire