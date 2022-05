19/07/2016 Je suis actuellement à la recherche pour l'entreprise CMBP, d'un conducteur de travaux ainsi qu'une personne en bureau d'étude.

Le groupe CMBP est un groupe dans la filière bois et plus précisément dans la production de charpente en bois lamellé collé.

n'hesitez pas à me contacter.

r.verriere@cmbp.fr

0237640900