- Analyste en stratégie commerciale et marketing

- Développement International

- Trilingue (FR : Langue maternelle ; EN : Score TOEIC = 950/990 ; IT : Double nationalité)

- Profil international ( 2 échanges universitaires + 3 expériences professionnelles à l'étranger)

- Connaissances dans les secteurs technologiques et énergétiques



Mes compétences :

Analyse stratégique

Développement commercial

Communication