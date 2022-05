Raphael VICENTE

Bonjour à tous ceux qui viennent voir ce profil.



J'avoue avoir plus été apprenti qu'ouvrier, mais à dire vrai, je ne cherche pas à me vendre

mais plus à laisser ce message à ceux qui veulent me connaître.

Ne cherchez pas à savoir ce que j'ai fait, mais plutôt ce que je pourrais faire pour vous.

L'ancienneté et les compétences ne sont rien sans la motivation et la détermination qui ne se dévoile pas sur un CV.

Dans tous les cas je continuerai à aller de l’avant , vous pouvez me faire confiance.