Raphael VONTHRON

Concevoir des interfaces cohérentes, facilement compréhensibles, presque instinctives, voilà ce que j'aime faire.



Mais chaque écran n'est qu'une partie visible du logiciel ou du site. Toute l'architecture de l'information, toute cette articulation logique doit être pensée de façon claire et épurée. C'est l'une des tâches les plus importantes et intéressantes de l'Ergonome IHM.



Le graphisme peut être propre, et épuré lui aussi, mais pour que le contenu soit facilement assimilé, avant même qu'il ne soit lu, la totalité de l'information doit être correctement "rangée". L'utilisateur aura alors naturellement et inconsciemment la sensation de maîtriser l'ensemble de ce contenu.



Et pour cela, la nature nous aide beaucoup :)



Mes compétences :

Développement web

Storytelling

User experience

Gestion de projets

Architecture de l'informartion

Composition musicale

Enregistrement de voix

Maquettage

Usability Audit

Graphisme et Web design

Usability tests

Design

Tournage de filmes et clips

Enseignement supérieur et recherche

Ergonomie IHM

Ergonomie web

Ergonomie logicielle