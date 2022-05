Naji BOUCHIBA

Bonjour,

Ergonome IHM/UX Designer, Sociologue des Usages et Anthropologue Cognitif spécialisé dans les émotions je travaille en tant que Freelance en apportant à mes clients plusieurs expertises complémentaires afin de répondre à leurs besoins. A travers mes expériences j'ai peu observer l'importance de l'expérience utilisateur et du Design Thinking.





Mes compétences :

Ergonomie des interfaces homme machine

Story board

Statistique

Responsive Design

User eXperience

Game design

Ergonomie des jeux video

Game usability

Player profiling

Lean

Persona

Sociologie

Game user research

Ergonomie web

Adobe Indesign

C++