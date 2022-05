Walid Bouchiba est né en 1983 , il est ingénieur électrique depuis 2007. Il travaille chez SOGELEC depuis 2008 en tant que chef de projet en électricité CFO-CFA. Il est actuellement à la recherche d'un poste dans lequel il aura la possibilité d'augmenter et approfondir ces compétences et qui lui permet d'avoir des nouvelles connaissances techniques et sociales.



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Construction

Génie civil

Gestion de projet

BTP

Management

XLpro Calcul

Dialux

Microsoft Office