Raphaël WAESELYNCK

Actuellement en poste à Infotel en qualité d'ingénieur d'étude et avant-ventes, je rédige les réponses aux appels d'offres et offre un support permanent à toute l'équipe commerciale.

Mes débuts à Infotel ont consisté à prendre en charge le suivi fonctionnel des exigences de mon client Airbus. De la rédaction des spécifications fonctionnels aux test de validation, en passant par les ateliers fonctionnels avec mon client, mon objectif reste de produire un logiciel répondant à ses attentes.

Ma première expérience à Capgémini Sud dans le rôle de consultant confirmé, m'a permis de diversifier mes qualifications par un poste de responsable fonctionnel sur des projets internes Airbus tout en gardant un pied dans la technique sur des projets drupal, CMS et framework opensource à la communauté active dans laquelle je m'investis.



Mes compétences :

Drupal

Netbeans

Spring

J2EE

CSS3

XHTML

javascript

J2ME

Hibernate

android

HP Quality Center