Dans un environnement concurrentiel où le client est au cœur des enjeux, mes expériences professionnelles m’ont permises de consolider mes compétences en stratégies de communication, gestion des campagnes marketing off et online.



Titulaire du DESS Marketing/Communication avec une solide formation sur les techniques et les outils marketing web, j’ai acquis un savoir-faire sur les recommandations stratégiques, leurs applications et leurs analyses.



Pour performer sur des objectifs de conquête et de fidélisation clients, j’ai eu l'occasion d’élaborer différentes stratégies marketing au sein d'une agence conseils en marketing, de construire le plan commercial multicanal (gestion d’un budget annuel jusqu'à 2M€) pour la carte de paiement 3 Suisses 4 Etoiles et d’innover sur de nouveaux concepts produits.



Avec la vision qu’un travail d’équipe est une force et une exigence sur la production, j'ai su faire preuve d'adaptabilité, d'autonomie et de rigueur au cours des missions qui m'ont été confiées, j'ai trouvé ma motivation et ma créativité dans les défis commerciaux auxquels j'étais confronté.



Je serai très heureux de vous rencontrer afin de me présenter davantage et de détailler certains aspects de mon parcours.



Au plaisir.



Arnaud Waeselynck



Mes compétences :

Publicité

Vente

Vente à distance

Marketing

Communication

Marketing direct

Pack Office

Neolane

Business Objects