Raphaella DUJARDIN

Compétences en Marketing/communication : concevoir une campagne de marketing direct, établir un plan de communication, analyse de marchés, créer des supports publicitaires, gérer un site intranet Compétences en Management et gestion : concevoir et piloter un projet, animer une réunion, former et animer une équipe

Compétences en évènementiel : organiser des évènements (conférences, stands), créer un bon relationnel



J'aime travailler en mode projet et je pense qu'interagir est la base de toute collaboration. Les thèmes que je souhaiterais explorer dans le monde professionnel sont : le cross canal, la relation-client (force des témoignages), les réseaux de distribution innovants.



Mes compétences :

Assurance

Marketing

Sport

Communication

Banque