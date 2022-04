Gilles RENAULT

Entreprendre et former, deux plaisirs, deux orientations.

J'ai fait en sorte de concilier les deux.

Les deux métiers sont une confrontation avec le réel.

Ils participent pour moi à une même aventure.

Ils nécessitent un cheminement vers l'autre, l'écoute, l'envie de partager. En bref l'ouverture.

Prendre en compte les besoins, les analyser et se donner les moyens d'y répondre procède d'une même démarche. Qu'elle soit commerciale ou pédagogique. Basée sur le respect.

Je puise dans chacune des activités un enrichissement permanent.



Mes compétences :

Entrepreneur. création d'entreprises

Formateur

Business plan

Business developpement

Conduite et Gestion de projet

Normes iso

Cost killing