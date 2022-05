Raphaelle ALBERTIN

Business Développement International et Communication.

Basée depuis 10 ans en Russie, je souhaite rentrer vivre et travailler en France, afin de mettre à profit mon expérience acquise dans les domaine de la communication et du développement commercial au service d’entreprises tournées vers l’avenir et l’international.



Mes compétences :

Business Development International

Communication

Gestion de la relation client

Développement de partenariats

Commerce international

Négociation

Gestion de projet

Networking

Gestion de portefeuille

Fidélisation client