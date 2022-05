Ouverte d'esprit et bonne communicante, esprit d'équipe développé avec de très bonnes capacités d'adaptation, je suis en recherche permanente de réussite. Mes diverses expériences m’ont apporté des compétences transversales et poussées que je souhaite mettre en pratique et enrichir.



Mes compétences :

Gestion de projets

Formulation

Cosmétique

Adaptabilité

Communication