Hejoaka MARIO

Après 2 ans au sein d'une classe préparatoire scientifique en option physique-chimie, j'ai intégré l'Industrie Textile et CHimique de Lyon (ITECH), car c'est école d'ingénieur dont l'enseignement est basé sur la chimie des polymères. Au sein de cette école, en deuxième année, je me suis spécialisé en chimie des formulations.

Suite à la fin de mon contrat en recherche et développement, je suis toujours en quête d'opportunités en r et d, mais également en qualité et en production dans les domaines des peintures, des vernis, des encres, des adhésifs et des enduits.



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

Movex

Qualité

5s / TPM

Amélioration continue

Formulation cosmétique

Formulation encre

Formulation adhésifs

AMDEC

5M

Plan d'expérience

NEMROWD

Designexpert

Gestion de projets

Chimie analytique

Propriété industrielle

Rhéologie