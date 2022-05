Raphaëlle CAMPION

Français langue maternelle.

Anglais courant (écrit et parlé, TOEIC: 850/990)

Espagnol (conversation)



Plusieurs expériences à l'étranger:

1 an à Madrid,

3 mois à Seville,

De multiples voyages linguistiques à Londres et aux Etats-Unis.

De nombreux voyages à l'étranger (Asie, Inde, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Etats-Unis...)



Actuellement responsable du développement du réseau Paris beaux quartiers chez Bacardi Martini France.

Forte de plusieurs expériences à l'international, je sais m'adapter et m'intégrer dans un nouvel environnement. Par le passé, j'ai eu l'occasion de travailler dans diverses entreprises et de développer mes compétences. En tant qu'assistante de direction chez Insight Media Marketing International , la régie publicitaire de référence des compagnies aériennes , en consulting pour Gucci en tant que chargée de mission événementielle ou encore comme responsable du développement commercial pour un domaine viticole (Château de Béru, Chablis).



Chaque poste que j'ai occupé a enrichi mon expérience professionnelle et m'a permis d'acquérir une vision approfondie de différents marchés, de développer ma capacité à coordonner des projets et de me surpasser en relevant de nouveaux challenges.



La connaissance de cultures différentes et la maîtrise de plusieurs langues (français, anglais et espagnol) ainsi que le sens de l'organisation et du relationnel sont mes atouts considérables.



Mes compétences :

Branding

Négociations

Organisée

Réactive

Relationnel

sens du relationnel