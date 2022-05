Raphaëlle DELAUNAY

Aguerrie à la direction de PME dans le domaine de la formation et de l'enseignement, avec un esprit entrepreneurial laissant une grande place aux initiatives et idées nouvelles, je souhaite orienter aujourd’hui mon projet professionnel vers une structure engagée et à vocation sociale.



Mes compétences :

Conseil en management

Appels d'offres

Gestion des opérations

Management

Relations clients

Gestion de projet

Recrutement

Entretiens professionnels

Développement commercial

Contrôle qualité

Stratégie

Conduite du changement