Mes compétences :

Analyse financière et structuration

Financements structurés

Finance d'entreprise

Comptabilité

Négociation contrats

Structured Finance

Offshore Oil & Gas

FPSO

Visual Basic for Applications

Responsible for financial modelling

Portfolio Monitoring

Money Markets

Internal Coordination

Financial Modelling

Drillship

Deepwater Drilling

Cash Flows

Asset-backed Financing

Marchés financiers