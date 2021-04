Raphaëlle DÉLIAT

Diplômée de l'université Paris V René Descartes et spécialisée dans les domaines de la Périnatalité et de la Parentalité, je vous accompagne spécifiquement dans l'épreuve du deuil périnatal.



Je vous reçois en consultation individuelle, de couple ou familiale et vous accompagne dans votre relation de couple endeuillé et/ou dans votre statut de parent(s) - frère(s) & soeur(s) - famille - proche endeuillé(s).



Je vous accompagne également dans le projet d'un autre enfant à venir, ou au contraire dans le deuil de cette éventualité.



Mon souhait est non seulement d'apporter mon aide aux parents et aux familles touchés par le drame de la perte d'un enfant, mais également d'aider leur entourage à les soutenir au mieux dans cette épreuve.



Mon cabinet se situe au centre de Paris, secteur Arts & Métiers - Etienne Marcel - Rambuteau - Beaubourg. Je vous reçois principalement le samedi et propose des consultations en raison du contexte sanitaire.



Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail.