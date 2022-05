Raphaelle DISS

> Communication : Définition de la politique de communication en lien avec la direction : participation à la définition du plan de communication et actions à mener par année, estimation du prévisionnel du budget de communication, suivi des budgets par programme d’actions, propositions d’actions ou projets, suivi et évaluation des actions. Participation à la définition et respect de la ligne graphique, conception de plaquette, lettre, newsletter, guide, site Internet, vidéo, etc.



> Marketing / Commercial : Définir et mettre en oeuvre la stratégie marketing pour l’ensemble des produits de l’entreprise. Concevoir la campagne promotionelle des produits et la mettre en oeuvre. Réaliser le bilan des actions marketing et proposer des axes d’évolution. Apporter l’appui technique aux commerciaux par la réalisation d’outil d’aide à la vente.



> Évènementiel : Prend en charge la conception, les préparatifs et l’organisation matérielle et logistique d’évènements (Séminaires, symposium, workshop, cours, ...) dans le cadre de prestations de service à des particuliers ou des professionnels: identification des besoins, recherche et sélection de prestataires, fournisseurs, intervenants, lieux, animation. Planification de la réalisation de l’évènement, conception des animations, organisation de la logistique et coordinations entres les différents intervenants. Contrôle de la conformité de la réalisation de l’évènement. Connaissances de la règlementation liée aux professionnels de santé (Loi Bertrand, transparence, DMOS, Eucomed).



> Management : Animation d’une équipe de vente, création d’indicateurs pour le tableau de bord, assurer la veille concurrentielle.



> Informatique : Chef de projet « utilisateur » dans la mise en place d’un système de gestion de magasin.



Mes compétences :

Windows

Acrobat

Communication

Charte graphique

Web 2.0

PhotoShop

Microsoft Pack Office

Illustrator

Internet

Coordination

Coordination d'évènements

Gestion de projets