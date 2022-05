Raphaelle DUCRET

Expertise en logistique urbaine, e-commerce et livraison, logistique et transports. Agrégée de géographie. Compétences en modélisation du fret urbain.



En tant que chargée d'études et de projets en logistique urbaine à La Poste, je mène notamment des recherches opérationnelles sur les perspectives de la livraison urbaine de colis, les solutions de livraison en ville et également les enjeux en matière de gouvernance et planification urbaine des questions de logistique dans les villes européennes et françaises. Je réalise également des études prospectives stratégiques sur la livraison et le e-commerce.



Expertise in urban logistics and parcel deliveries, transport and logistics.



As a researcher and project manager in urban logistics in La Poste, I am conducting operational research on parcel delivery and urban logistics issues and perspectives in French and European cities.

My current work covers urban goods distribution issues, current and future parcel deliveries solutions, and urban planning and governance regarding urban freight in European cities and especially in France.



I studied geography, transport and urban planning.

My work focuses on goods flows in geography and urban studies, prospective studies and modeling tools.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Access

MapInfo

ArcGIS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator