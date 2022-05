Raphaelle GOBET

Je suis un assureur qualité clinique, aimant travailler en équipe, en transversal.

Mes "poles d'expertises" sont

- les audits de systèmes, de département, de filiales, de processus, mais aussi de sites investigateurs.... et de CRO

- la gestion d'inspections

- la SOP administration, la rédaction et la facilitation lors de la mise en place de documents opératoires

- le conseil et la revue et l'approbation de documents

- la mise en place et l'optimisation de systèmes

- et bien sur les formations et les "informations"





Mes compétences :

Formation

Conseil

Gestion de projet

Administration système

Audit qualité

GED Collaborative

Administration de bases de données

Archivage

Essais cliniques