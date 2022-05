Jeune diplômée dynamique et motivée, en me recrutant vous pourrez vous appuyer sur des compétences et connaissances solides, ainsi qu’une forte envie d’apprendre. Je suis titulaire d’un Master 2 en Audit et Contrôle de Gestion obtenu à l’INSEEC Paris et d’un MBA en Finance obtenu à Edith Cowan University à Perth. Ayant pour ambition de débuter ma carrière à l’international, j’ai profité du tremplin que me proposait mon école, et ai effectué ma dernière année de Master en double diplôme en Australie. De Juillet 2009 à Juin 2010, j’ai donc étudié à Edith Cowan University à Perth. Mon objectif est de mettre en pratique toutes les connaissances acquises au cours de ces dernières années dans une entreprise à envergure internationale, si possible en tant que V.I.E, mais aussi en C.D.I ou en C.D.D en France.



Originaire de l’Ile de La Réunion, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, j’ai assisté ces dix dernières années à la construction d’importantes infrastructures qui ont souvent été réalisées au détriment de la population et de l’environnement. Ces évènements ont accru ma sensibilité vis-à-vis de la protection de l’environnement. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus construire en ignorant cette dimension.



De même, la région Asie-Pacifique est une région en plein essor dotée de richesses extraordinaires qui doivent être exploitées dans le plus grand respect de l’environnement. En Australie, j’ai découvert un pays riche en ressources naturelles et en paysages que je souhaiterais voir préservés. J’ai envie d’œuvrer pour le développement de tous ces pays tout en proposant des solutions toujours plus innovantes en adéquation avec l’environnement et la vie des populations.



Passionnée par les voyages, je suis une personne ouverte, et avide de découvertes.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Raphaëlle Hoarau

raphaelle.hoarau@hotmail.fr

http://www.doyoubuzz.com/raphaelle-hoarau