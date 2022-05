Raphaël HOAREAU

Homme de challenge



Ma devise : la force de l'esprit ouvre toutes les portes. Ayant le sens de l'honneur et de la reconnaissance envers ceux qui m'ont appris les bases de mon métier de négociateur.



Convivial, ambitieux, aimant le gout du challenge, quitte à savoir parfois reculer pour mieux revenir... le secret : la remise en question perpétuelle et surtout quotidienne, d'un échec toujours en tirer des leçons, (qualité qu'un Directeur commercial a décelé en moi)... je reste avant tout un épicurien qui sait apprécier les choses simples de la vie.



Persuasif et déterminé, j'ai à coeur de toujours atteindre mes objectifs personnels avant tout, et de ne jamais se laisser démonter par le moindre obstacle ou la moindre critique.



Le cercle de la vie nous ramène toujours vers ce à quoi nous voulons arriver, et vers les personnes que nous voulons rencontrer (ou retrouver un jour ou l'autre). La force de l'esprit peut nous faire arriver à tout faire, ou à déjouer ce qui nous gêne.



Le hasard n'existe pas, notre vie nous l'avons pensé d'une manière ou d'une autre, à un moment donné.



Mes compétences :

Commercial

LOGISTIQUES

Marketing