Raphaëlle JAKOBIEC

Après avoir obtenu une licence universitaire en médiation culturelle où j'ai pu considérablement enrichir ma culture générale et mes connaissances théoriques autour du monde de l'art, j'ai opté pour la professionnalisation.

D'abord pour une année de master à l'EAC, spécialisée dans le management culturel, puis au sein d'une formation d'ingénieur culturel à l'AEMC (Agence Européenne de Management Culturel).

Grâce à de nombreuses études de cas, et à un approfondissement accru de ma connaissance des secteurs de la culture, j'ai pu me confronter aux réalités économiques et stratégiques de la gestion de projets culturels.

Après un stage en tant qu'assistante auprès d'une artiste photographe où j'ai pu me familiariser avec le monde de l'exposition, je cherche à intégrer une structure culturelle dynamique où je pourrais avoir un rôle actif dans la conception, la mise en place et la conduite de projets.

Je travaille également en tant que bénévole depuis 2010 pour la Compagnie Mais Ou Est Donc Orniqu'Art.

Cette structure est une association loi 1901 dont je suis actuellement la présidente, créée afin de concevoir, produire et diffuser des projets dans le domaine du spectacle vivant.

Cette expérience très formatrice, me permet d'acquérir au quotidien une autonomie et une connaissances des différents aspects de la conduite d'un projet mais également de me confronter aux problématiques d'administration d'une structure. Plusieurs projets réussis : le spectacle Souviens Moi au LSDH en juin et de nouveau en novembre, Mademoiselle Cabaret à l'instinct théâtre l'année dernière, Marine Baousson au Festival Off d'Avignon 2012.



Mes compétences :

Motivée

Réactive

travail en équipe