Raphaelle JAY

Diplômée de l'ESC Montpellier et après 3 ans dans l'univers du web marketing, marketing opérationnel et études, j'ai été admise au CRPE et suis maintenant professeur des écoles.



Mes atouts :

- volonté et motivation

- force de proposition

- polyvalence

- esprit vif et ouvert

- bon sens, logique

- rigueur

- focus sur les résultats, le consommateur final

- travail en autonomie ou en équipe

- Habituée aux environnements internationaux et trilingue (expérience universitaire et professionnelle au Canada et en Italie, reporting et contact quotidien avec des collaborateurs européens...)

- Maîtrise des techniques et des usages de l’E-Marketing et des technologies d’Internet (Newsletter, e-mailing, campagne de collecte d’adresse, marketing viral, datamining, référencement, affiliation)

- Maîtrise du langage XML

- Maîtrise des techniques d'études et d'analyse marketing



