Raphaëlle LEONE

Je suis une personne persistante et très motivée. Le secteur bancaire me passionne, voir me fascine.



Le conseiller en gestion de patrimoine a d'importantes responsabilités. J'aime conseiller et aider mes clients dans leurs projets patrimoniaux, enrichir leur patrimoine, tout en promouvant les valeurs de la société pour laquelle je travaille.



Dans les cinq prochaines années, je veux devenir Conseiller en Gestion privée. Je désire maîtriser toutes les facettes de ce métier pour aider mes clients à la réalisation de leurs projets.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Analyse financière

Droit

Droit immobilier

Gestion budgétaire

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité immobilière