Raphaëlle MATTEI

Titulaire d’un master "Manager de la stratégie commerciale", option communication stratégique et digitale, j’ai réalisé ma formation au sein du Comité Régie d'Entreprise de la RATP en tant que chargée de communication et de développement.



Cette expérience m’a permis d'acquérir des compétences éditoriales mais aussi en management de projet. Ma capacité d’adaptation et d’échange m'a amenée à gérer seule le site internet durant plusieurs mois. Cela m’a permis de gagner en maturité et d’acquérir un grand sens du travail en autonomie. Mon sens de l’organisation et mon aisance relationnelle ont été des atouts indispensables pour mener à bien l’ensemble de mes missions.



Aujourd'hui, jeune diplômée, je souhaite perfectionner mes champs de compétences et m'ouvrir à de nouvelles expériences. Mon but premier est de mettre mon savoir-faire et savoir-être au service de l'entreprise, je suis prête à m'engager avec beaucoup d'énergie et de détermination pour mener à bien les missions qui me seront confier.



Mes compétences :

eZ Publish

Microsoft Office

Adobe Dreamweaver

Adobe Premiere

Adobe Photoshop