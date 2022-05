Raphaelle MESSINA

Après plusieurs années dans la fonction publique, j'ai voulu créer des passerelles, entre les institutions et les publics, entre les quartiers, entre les gens, entre les idées et les mots. Les passerelles s'imaginent, se projettent, se construisent, s'élaborent. Elles sont parfois instables, précaires. Elles sont parfois construites "en dur", comme celle qui enjambe le boulevard urbain et qui relie le quartier politique de la ville et la zone résidentielle. Une passerelle de béton, vertigineuse, assourdissante au-dessus du trafic... Qui va l'emprunter ? Pour rejoindre quel bord ?

Au bas des escaliers, dans les flaques d'eau et d'hydrocarbures, la lumière dessine un arc-en-ciel sur le sol.

Parce que j'ai découvert autant de richesses de part et d'autre, j'ai choisi de baptiser mon activité "Passerelles".



Mes compétences :

Diagnostic de territoire

communication non violente

Accueil du public