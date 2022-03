Sandra CORONEL

Après avoir intégré le monde du Diagnostic In Vitro en tant que responsable études, j'ai profité d'une mobilité interne pour transposer mes compétences au service des Achats indirects.



Pro-active et créative, j'ai relevé ce nouveau challenge en m'appuyant sur ma capacité d'adaptation!

En charge des Achats de Séminaires, Teambuilding, Communication, je m'occupe également des Formations et des Achats RH tels que l'intérim.



Mes compétences :

Sourcing, Appel d'offres, contractualisation

Étude de marché

Marketing

Statistique

Etude de marche

Cosmétique

Gestion de projet

Service client

Gestion de la relation client