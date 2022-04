Catherine KAFARSKI

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

Définition Stratégies de communication

Animation des groupes projets

Conception d’outils de communication : Plaquettes – Rapports d’activité - Lettres d’information - Affiches – Site internet – Films vidéo – Cdroms

Interviews, rédaction et rewriting

Interface avec les agences prestataires

Relations Presse

Gestion de sites web

Reporting financier







ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS

Inaugurations - Journées Portes Ouvertes - Salons - Conventions – Conférences de presse



Réflexion, planification et suivi des étapes

Coordination et management des équipes

Interface avec les cabinets des élus

Choix et suivi des prestataires

Logistique opérationnelle

Rédaction et conception graphique des supports spécifiques (invitations, plaquettes…)

Suivi budgétaire



Mes compétences :

BON REDACTIONNEL

capacité d'analyse

Capacité de travail

Créative

Forte Capacité De Travail

ouverture d'esprit

Rédactionnel

Créativité