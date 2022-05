Raphaëlle MURIGNIEUX

Journaliste, conceptrice-rédactrice, aujourd'hui rédactrice freelance, j'ai traité des sujets extrêmement variés, de l'industrie de pointe à la recherche scientifique en passant par la distribution ou la santé. Une véritable chance pour la passionnée de découvertes que je suis !



Forte d'une expérience de dix ans entre presse grand public, presse professionnelle et communication, j'apprécie tout autant d'écrire que de concevoir et gérer des projets de A à Z, en français comme en anglais, pour des publications papier ou pour le web.



Si l'écriture est à la fois un métier et un plaisir, une source perpétuelle de nouvelles expériences, lecture, voyages, cuisine et cinéma me permettent également d'assouvir ma curiosité.



A bientôt,

Raphaëlle



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction

Rédaction web

Interviews

Journalisme

Web

Presse