PARIZET Raphaëlle, maître de conférences en science politique à l'Université Paris-Est, Raphaëlle Parizet est chercheur associée au LIPHA-PE (Laboratoire interdisciplinaire d'Etudes du Politique Hannah Arendt de Paris -Est) et au CERAPS (Centre d’études et de recherches en sciences administratives, politiques et sociales-CNRS/UMR 8026). Elle enseigne principalement les questions liées aux politiques de développement et la sociologie politique de l'international. Elle a récemment publié aux Éditions Dalloz Les paradoxes du développement. Sociologie politique des dispositifs de normalisation des populations indiennes au Mexique (2015). Elle a également publié "Le PNUD et la fabrique des indicateurs de développement", un chapitre dans l'ouvrage collectif Les bonnes pratiques des organisations internationales (PFNSP, 2015), ou encore " La fabrique dépolitisée des élites locales. Les dispositifs de développement participatif dans le Chiapas (Mexique)" dans la Revue internationale de politique comparée (2013) ou "Mesurer le développement pour gouverner les peuples autochtones" dans la Revue Tiers monde (2013).



Page personnelle : https://u-pec.academia.edu/RaphaelleParizet

Ouvrage publié "Les paradoxes du développement" : https://www.academia.edu/12081015/Les_paradoxes_du_d%C3%A9veloppement





Mes compétences :

Recherche scientifique

Enseignement universitaire

Enquêtes de terrain

Sociologie

Sciences politiques