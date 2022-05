Raphaelle RENAUT

Diplômée d’une formation Ressources Humaines généraliste, j’ai choisi d’intégrer Leroy Merlin. Après différentes expériences dans les Ressources Humaines, à travers des stages et un apprentissage, je me suis rendu compte que l’opérationnalité du métier des ressources humaines me plaisait tout particulièrement. Travailler chez Leroy merlin m’offre cette opportunité. L'entreprise permet en effet à ses collaborateurs d’évoluer vers des métiers très opérationnels au sein des magasins, au plus près de l’activité de l’entreprise.



Chargée de Recrutement, je recrute pour nos magasins de la région parisienne des profils commerce, service clients, logistique, contrôle de gestion et ressources humaines.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur le métier RH, l’enseigne Leroy Merlin et les opportunités de parcours proposées ou bien pour déposer votre candidature. bien pour déposer votre candidature.





Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement

Relations sociales

Communication interne