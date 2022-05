Raphaëlle TRANNOY

Je suis actuellement à la recherche d’un poste dans le domaine des Ressources Humaines.



Spécialisée dans le Management des Ressources Humaines, je dispose en outre d'une expérience dans les domaines de la diversité, de la formation, de la gestion administrative du personnel, du recrutement et de la paie, à la fois internationale et nationale.



Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de développer et de renforcer, au long de mon parcours professionnel, une série de compétences clés, dont une très bonne maîtrise de la gestion de projets, de sérieuses qualités organisationnelles et relationnelles. Je suis, en outre, bilingue (anglais et français).



Formations RH suivies en entreprise :



• Droit du travail (Chanel - 2015) : principales règles et contrats de travail

• The Inspirational Leader (Veolia Londres - 2014) : comprendre les différents styles, principes et défis du leadership

• Coaching for High Performance (Veolia Londres - 2014) : développer ses compétences pour coacher



Autres compétences :



Gestion de projet

• Définition des objectifs et des stratégies

• Concertation des acteurs

• Analyse des risques

• Planification et mise en œuvre

• Evaluation et suivi



Communication

• Compétences rédactionnelles

• Plan de communication pour des projets

• Participation à l’élaboration d’outils de communication (affiches, dépliants, vidéo)



Informatique

• MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

• WordPress, SAP, Réseaux Sociaux



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

SAP

Wordpress

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Recrutement

Paie

Responsabilité sociétale des entreprises

Gestion administrative

Formation professionnelle