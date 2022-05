Raquel BAROUH

A la recherche d'une expérience professionnelle épanouissante, je suis une jeune femme de 32 ans, souhaitant m'investir auprès d'une entreprise de renom, dans laquelle je pourrai compléter mes acquis professionnels actuels, et dans le même temps, mettre au service de cette dernière tout mon dynamisme, ma disponibilité et mon sens de l'investissement.



En effet, mes expériences professionnelles dans des secteurs et des pays différents m'ont permis de cultiver une bonne capacité d'adaptation et une certaine ouverture d'esprit. Les postes à responsabilité occupés m'ont donné un certain goût pour le management, qui a découlé vers la création d'entreprise.



Après cette étape ultime très enrichissante, je souhaite me compléter professionnellement et apporter ma contribution au développement de votre structure.

Ouverte à toute opportunité, même en dehors du Cameroun, je reste à votre disposition pour de plus amples information sur mes motivations.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Gestion de projet

Customer Relationship Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel