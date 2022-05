Raquel DE CASTRO

Professionnel dynamique avec des compétences interpersonnelles solides et un goût inné pour le management d’équipes et les relations commerciales cherche des opportunités en Lorraine/Luxembourg.



Ingénieur d’esprit entrepreneur et de formation biculturelle avec plusieurs années d’expérience en gestion de l’environnement et 5 ans dans le management de systèmes de gestion de l’eau.

Implantation de plusieurs projets en industrie et participation récente au démarrage d’une usine sidérurgique intégrée au Brésil en tant que responsable d’équipe d’exploitation.



Motivée par la négociation et le commerce avec des expériences en tant que cadre commercial et comme professionnel autonome.



Compétences clés : Management d’équipes • Réduction de coûts • Amélioration des procédés • Négociation et relations commerciales • Management de projets • Gestion de l’environnement • Analyse de cycle de vie



Mes compétences :

Analyse de cycle de vie

Contact client

Cycle de vie

Gestion de l'eau

Iso 14000

Négociation

Traitement des eaux

Environnement

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Coordination de projets