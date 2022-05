Raquel MEYLAN

Depuis février 2013, je m'occupe de professionnels en transition de carrière, qui cherchent un emploi et également de professionnels qui recherchent un nouveau challenge professionnel alors qu'ils sont encore en poste.

Mon parcours:

Après avoir bien développé mes sociétés, je suis passée dans 3 entreprises où j'ai parfait ma formation d'abord en informatique, puis en gestion de projet, ensuite en gestion d'équipes d'ingénieurs et architectes IT et livraison de projets, ensuite en vente de solutions informatiques complexes et pour finir en gérant ma propre équipe de vente, et en livrant de gros projets avec des équipes jusqu'à 100 personnes.



Les 8 dernières années jusqu'au 31 mai 2011, j'ai travaillé chez TATA Consultancy Services (TCS) dans la vente, et depuis 2008 en tant que Global Account Director pour les Nations Unies et les Organisations Internationales.



J'ai créé ma société Alizés Marketing en juin 2011, dans le but d'aider les entreprises dans le domaine de la vente, du marketing et de la technologie,



J'ai co-fondé Hera & Associates Ltd en Grande-Bretagne et en Suisse en mai 2011. Hera prend des mandats de Business Development, fait du Consulting en matière de Vente et Marketing. Elle ouvre des marchés pour des entreprises souhaitant s'établir en Suisse et en Europe, notamment mais pas seulement, dans le secteur des nouvelles technologies.



Alizés Marketing dont je suis également fondatrice s'occupe particulièrement des PME et les aide dans leur stratégie de vente.



J'ai fondé Linked-Initiatives Ltd en Angleterre et en Suisse en février 2013 pour regrouper les activités liées à Linkedin et surtout pour aider les professionnels et les cadres en transition de carrière, et ceux encore en poste mais souhaitant trouver un nouveau challenge, par des programmes de Coaching individuel et de Groupe, lors desquels ils se forment pour devenir très vite aptes à trouver un nouveau travail.



Linked-Initiatives a également une offre de services sur le réseau LinkedIn pour aider les professionnels de la Vente, les RH et les Dirigeants d'entreprise à optimiser leur expérience sur cette plateforme et particulièrement à trouver des clients, des opportunités d'affaires ainsi qu'à faire du recrutement sur ce réseau.





Mes compétences :

LinkedIn

Coaching individuel

Vente B2B

Coaching en groupe

Coaching de dirigeants